Госдеп США внёс в санкционный список помогавшего ИГ в создании химоружия француза

Госдеп США внёс в санкционный список гражданина Франции, помогавшего террористической организации ИГ в создании химоружия. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает RT.

«Гражданин Франции Джо Асперман - старший специалист ИГ по химическому оружию. Асперман руководил производством химикатов в Сирии от лица ИГ, также он руководил применением этого химоружия на поле боя», - говорится в сообщении.

Как отмечается, санкции подразумевают, что все активы Аспермана, которые могут оказаться в распоряжении США, замораживаются, а американцам запрещено вести с ним какие-либо дела.

Ранее Госдеп США заявил, что Вашингтон вводит в отношении КНДР дополнительные санкции из-за использования химического оружия.

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