Трамп пошутил, что посоветовал бы себе не избираться в президенты

Американский лидер Дональд Трамп пошутил, что если бы мог дать совет самому себе в 25-летнем возрасте, то это была бы рекомендация «не избираться в президенты».

Об этом сообщает CNN, передает RT.

Отмечается, что соответствующий вопрос Трампу задали во время «Саммита будущего поколения».

«Не избираться в президенты», — пошутил политик.

Трамп добавил, что раньше у него была «блестящая репутация».

«До тех пор, пока я не стал избираться в президенты», — уточнил он, объяснив, что против него работает «множество фейковых новостей».

Ранее Трамп в своём Twitter заявил, что ведущие американские средства массовой информации стали посмешищем во всём мире.

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