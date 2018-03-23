Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон, передает ТАСС.



"Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности", - написал президент на своей странице в Twitter.

Трамп поблагодарил Макмастера, "который проделал выдающуюся работу и всегда будет другом". Он указал, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля.

Сам генерал поблагодарил президента и заявил, что уволится из ВС США этим летом после 34 лет службы. По данным американских СМИ, он обсуждал это решение с президентом на протяжении нескольких недель.

Обозреватели также полагают, что отставка одного из ключевых помощников станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в Белом доме, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.

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