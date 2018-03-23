Финансирование строительства стены между США и Мексикой начнется 26 марта

23 марта 2018 23:21 (UTC+04:00)

Финансирование строительства стены между США и Мексикой начнется уже в понедельник, 26 марта, сообщил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Мы провели первый транш размером 1,6 миллиарда долларов. Мы начнем работать в буквальном смысле в понедельник не только над строительством новой стены, но и на ремонт существующих стен и ограждений", — сказал он.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды было ключевым обещанием Трампа в ходе предвыборной кампании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США имеют самые мощные ядерные силы в мире - Трамп
США 23 марта 22:43
Трамп подписал бюджет США
США 23 марта 22:06
Минфин США расширил список санкций в киберсфере против Ирана
Политика 23 марта 19:36
США ввели пошлины на импорт металлов
США 23 марта 08:40
В Белом доме заявили о приостановке введения пошлин для торговых партнёров США
США 23 марта 08:30
В Мексике после нападения на бар погибли шесть человек
В мире 22 марта 13:53
В США анонсировали крупное увеличение военных расходов
США 22 марта 06:29
В США достигли компромисса по бюджету на 2018 год
США 22 марта 05:47
Подозреваемый во взрывах в Остине погиб при попытке задержания
США 21 марта 13:28
В США в результате очередного взрыва пострадал один человек
США 21 марта 06:22
На голливудской "Аллее славы" появится еще одна звезда
США 21 марта 02:32
В полиции заявили, что открывший стрельбу в школе Мэриленда был её учеником (ОБНОВЛЕНО)
США 20 марта 18:41
США не осознают суть спецоперации «Оливковая ветвь» - Боздаг
Турция 20 марта 10:50
МИД Турции ответил на заявление госдепа об операции "Оливковая ветвь"
Турция 20 марта 07:56
США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля
США 20 марта 06:16
Минфин США внес в санкционный список четырех чиновников из Венесуэлы
США 20 марта 04:23
США планируют заключить с Саудовской Аравией сделки на сумму $35 млрд
США 20 марта 03:43
Венесуэла заявила о нарушении воздушного пространства самолетом из США
В мире 20 марта 01:48