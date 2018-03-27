Госдепартамент выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове

27 марта 2018 05:24 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты выразили соболезнования семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном в понедельник в Twitter, передает ТАСС.

"Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове. В это печальное время наши мысли с народом России", - написала она.

Ранее соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове от лица США выразил во время телефонного брифинга с журналистами представитель администрации США, который назвал новости о пожаре душераздирающими.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, общее число пострадавших превышает 60 человек, число госпитализированных увеличилось до 15. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Белый дом заявил о готовности Трампа работать с Россией
США 26 марта 23:10
Турция не будет предпринимать меры в отношении России в связи с "делом Скрипаля"
Турция 26 марта 22:42
Гаджимет Сафаралиев возглавит миссию наблюдателей Госдумы РФ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 26 марта 19:24
Москва пообещала ответить на высылку дипломатов из Европы и США
Россия 26 марта 18:18
Шестнадцать стран вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"
Европа 26 марта 17:34
Решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран ЕС
Европа 26 марта 17:23
США высылают из страны 60 российских дипломатов
Россия 26 марта 17:22
В МВД планируют упростить процесс получения гражданства РФ
Россия 26 марта 17:01
Президент Узбекистана встретится с МИД России в рамках конференции по Афганистану
Узбекистан 26 марта 16:33
На Алтае автобус с 36 пассажирами слетел в кювет
Россия 26 марта 15:38
Скончался основатель финансовой пирамиды "МММ"
Россия 26 марта 15:03
При пожаре в ТЦ в Кемерово пострадали граждане Армении
Армения 26 марта 13:44
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека (Обновлено)
Россия 26 марта 12:51
Глава МИД Китая совершит визит в Россию
Китай 26 марта 12:28
МИД Ирана выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
Политика 26 марта 12:19
Компании из РФ будут поставлять в Азербайджан пищевое оборудование и упаковки
Бизнес 26 марта 11:56
В Армении появятся подразделения российской военной полиции
Армения 26 марта 11:49
Глава МИД КНДР планирует посетить Россию
Россия 26 марта 11:35