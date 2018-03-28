В конгресс Южной Каролины баллотируется бывший профессиональный клоун

Бывший клоун Стив Локх (Steve Lough) баллотируется в конгресс Южной Каролины, сообщает издание State, передает РИА Новости.

"Шутят, что президент и конгресс - клоуны. Что же, по моему профессиональному мнению, они худшие клоуны, которых я когда-либо видел", - заявил Локх, анонсируя свою кандидатуру.

Как пишет издание, демократ Локх был волонтером в ходе предвыборной кампании Барака Обамы в 2008 году. Среди вопросов, которыми он намерен заняться, всеобщий доступ к здравоохранению и реформа законов, касающихся оружия.

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