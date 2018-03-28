В США водители подали коллективный иск против BMW

Ряд американских водителей подали коллективный иск в суд против подразделения BMW — BMW of North America, обвинив его в установке в автомобили программного обеспечения, которое занижает показатели вредных выбросов, говорится в журнале BMWBLOG, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, иск в отношении североамериканского подразделения концерна подан в суд Нью-Джерси. По данным истцов, BMW устанавливала специальные программы, занижающие данные выбросов, в автомобили BMW X5 и BMW 335d, собранные с 2009 по 2011 годы.

"Для нас принципиально важно, чтобы не было никаких манипуляций с автомобилями BMW Group, и чтобы они соответствовали всем соответствующим требованиям законодательства", — отметил в свою очередь представитель BMW North America Кенн Спаркс (Kenn Sparks) в письменном комментарии изданию.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в штаб-квартире BMW в Мюнхене и в офисе в австрийском Штайре прошли обыски в связи с расследованием скандала о манипуляциях с выхлопами. Компанию подозревают в том, что она использует устройство, которое манипулирует показаниями тестового испытания.

В конце февраля в Мюнхене было начало предварительное расследование о манипуляциях с выхлопами в автомобилях концерна, речь идет о 11 тысячах 400 случаях. По данным прокуратуры, ранее концерн признал наличие недопустимых манипуляций в моделях 750xd и M550xd. Однако, согласно заявлению представителей BMW, речь идет о случайности.

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