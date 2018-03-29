США передали береговой охране Вьетнама крупную партию оборудования

29 марта 2018 15:44 (UTC+04:00)

США передают береговой охране Вьетнама оборудование и объекты технического обеспечения стоимостью в 20 миллионов долларов в рамках укрепления партнерских отношений между двумя странами, сообщается в заявлении посольства США в Ханое, передает РИА Новости.

"Трансфер включает в себя инфраструктуру и оборудование стоимостью 20 миллионов долларов, включая тренировочный центр, оборудование для технического обслуживания, подъемник для судов, транспортные средства, навигационный тренажер и шесть новых патрульных катеров быстрого реагирования Metal Shark", — сообщается в заявлении посольства.

Сообщается, что новые патрульные катера помогут пресечь преступления, совершаемые против Вьетнама или рядом с его территорией. Передача оборудования совпадает с визитом во Вьетнам командира береговой охраны США вице-адмирала Фреда Мидгетта.

Как отмечает посольство, официальная передача оборудования — "это еще одна значительная веха в укреплении партнерства между США и Вьетнамом, она демонстрирует поддержку США сильного, процветающего и независимого Вьетнама".

Ранее сообщалось, что США и Вьетнам договорились расширять торговлю и инвестиции и укреплять сотрудничество в области обороны. В марте авианосец ВМС США "Карл Винсон" (Carl Vinson) прибыл в порт вьетнамского города Дананг впервые после окончания войны в 1975 году.

В 2017 году президент США Дональд Трамп побывал в Дананге, где принял участие в саммите АТЭС, после чего направился в Ханой, где у него прошли двусторонние переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

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