Власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования соцсетями за пять лет

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обязать иностранных граждан, желающих получить право на постоянное место жительства в Соединенных Штатах, предоставлять историю пользования социальными сетями за пять лет. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную в Госдепартаменте, передает ТАСС.

Данная мера призвана в интересах национальной безопасности ужесточить систему проверки иностранцев, стремящихся обосноваться в США. Госдепартамент полагает, что нововведение непосредственно коснется 15 млн человек. Исключения из правила будут сделаны для дипломатов и официальных лиц.

Власти не намерены вводить новшество в силу немедленно. Отведен срок в 60 дней для того, чтобы проанализировать реакцию широкой общественности.

Как поясняет телекомпания, администрация Трампа считает необходимым тщательнее проверять активность мигрантов в социальных сетях после теракта в Сан-Бернардино (штат Калифорния). Как выяснилось позднее, один из террористов легально был впущен в США, хотя пропагандировал экстремистские взгляды в социальных сетях. Это лицо размещало контент под псевдонимом и поэтому не попало в поле зрения органов правопорядка США.

В Сан-Бернардино 2 декабря 2015 года гражданин США Саид Фарук и его супруга Тэшфин Малик открыли огонь из автоматического оружия в центре помощи инвалидам. В результате 14 человек погибли, 21 получил ранения. Злоумышленники были убиты при задержании, они выражали поддержку террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которая позднее взяла на себя ответственность за случившееся.

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