Спецпрокурор США вызвал известного сторонника Трампа на допрос

Американский профессор Тед Мэллок, являющийся известным сторонником президента США Дональда Трампа и поддерживавший его в ходе избирательной кампании, вызван повесткой аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера на допрос. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC, передает ТАСС.

По ее данным, Мюллер, проводящий расследование предполагаемого сговора между помощниками Трампа и представителями России, хочет допросить Мэллока по поводу его связей с предвыборной кампанией республиканца.

Как сообщил телеканал, Мэллок был задержан недавно сотрудниками ФБР в аэропорту Бостона (штат Массачусетс). Сам профессор рассказал, что агенты задавали ему вопросы о сотрудничестве с избирательным штабом Трампа, а также о его отношениях с экс-советником республиканца в период предвыборной кампании Роджером Стоуном.

Представители ФБР также интересовались, посещал ли Мэллок посольство Эквадора в Лондоне, где с 2012 года находится основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, отмечает NBC. Сотрудники ведомства забрали у профессора его сотовый телефон и передали ему повестку с требованием предстать перед аппаратом Мюллера 13 апреля для дачи показаний.

Мэллок был близок к предвыборному штабу Трампа и всячески поддерживал республиканца. Трамп одно время даже рассматривал кандидатуру профессора на должность посла США в ЕС.