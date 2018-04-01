В Нью-Джерси продали лотерейный билет с выигрышем $521 млн

1 апреля 2018 11:27 (UTC+04:00)

Билет лотереи Mega Millions, предоставляющий владельцу выигрыш в размере $521 млн, продан в штате Нью-Джерси. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP), передает ТАСС.

По его данным, счастливый лотерейный билет был продан после очередного розыгрыша в минувшую пятницу на автозаправке Lukoil в Ривердейле округа Моррис. Этот населенный пункт расположен в 48 км от Нью-Йорка. Правильные номера - 11, 28, 31, 46, 59 и 1. Обладатель выигрыша пока не объявлялся.

"Новости просто замечательные. Я действительно счастлив за того, кто выиграл. Праздник да и только, настоящее Рождество на Пасху", - владелец АЗС Амир Карасс.

Менеджер автозаправки Нэш Риад рассказал, что в последнее время спрос на лотерейные билеты был так велик, что он понятия не имеет, кому был продан счастливый билет. "В последние пару дней мы их продаем много. Не знаю, кто это был, мужчина или женщина. Мы продаем лотерейные билеты постоянно, все время", - продолжал он.

Данный джекпот занял 10-ую строку в списке крупнейших в истории США, отмечает AP. В январе житель штата Флорида выиграл в Mega Millions $451 млн.

Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил $656 млн. Рекорд был установлен в марте 2012 года. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд, и их владельцы разделили выигрыш. Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских Островах.

Рекордный джекпот в истории США в размере примерно $1,59 млрд был разыгран в лотерею Powerball в январе 2016 года. Тогда приз также был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Они были проданы в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.

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