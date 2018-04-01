Джон Салливан официально стал временно исполняющим обязанности госсекретаря США

1 апреля 2018 23:19 (UTC+04:00)

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в воскресенье официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента, передает ТАСС. Это место он будет занимать до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ Майкла Помпео новым главой американской дипломатии.

Прежний ее шеф Рекс Тиллерсон был отправлен президентом Дональдом Трампом в отставку 13 марта. Тогда же глава государства выдвинул на этот пост Помпео. Слушания о его назначении, как ожидается, пройдут в апреле в сенатском комитете по иностранным делам. Если комитет поддержит данную кандидатуру, после за нее должна будет проголосовать вся верхняя палата Конгресса.

"Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан - опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение среди своих коллег и в Белом доме. После того, как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения", - написала в воскресенье в Twitter начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, также исполняющая обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии.

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