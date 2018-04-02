Абэ попросит Трампа поднять на саммите с КНДР вопрос похищенных японцев

2 апреля 2018 09:22 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить 17-20 апреля США и лично попросить американского президента Дональда Трампа поднять вопрос о похищенных японцах на саммите с КНДР, если он состоится, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По данным агентства, Абэ отправится на переговоры с Трампом во Флориду в преддверии намеченной на май встречи президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Для того чтобы добиться конкретных действий от Северной Кореи, на нее будет оказываться максимальный нажим", — сказал Абэ на совещании представителей правительства и правящей партии Японии.

Трамп может встретиться на территории "третьей" страны с Ким Чен Ыном после проведения 27 апреля саммита КНДР и Южной Кореи. Как сообщалось ранее, южнокорейский лидер также не исключил возможности проведения трехстороннего саммита в будущем между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном. Синдзо Абэ, который ранее выступал категорически против диалога с КНДР, на этот раз решил не "отставать" и также высказался за его встречу с Ким Чен Ыном, чтобы решать вопрос о похищенных японских гражданах. Но перспективы такой встречи пока не просматриваются, и Япония хочет обратиться за помощью к США.

В 70-е и 80-е годы прошлого столетия КНДР тайно вывезла к себе несколько граждан Японии, чтобы использовать их в шпионских целях. Часть этих лиц вернулась в Японию, однако в Токио не считают вопрос закрытым и настаивают на прояснении всех обстоятельств похищений и поиске остальных пропавших без вести японцев.

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