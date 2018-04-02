Китай призывает США как можно скорее нормализовать двустороннюю торговлю

2 апреля 2018 09:27 (UTC+04:00)

Китай призывает США отменить введенные пошлины на сталь и алюминий и путем диалога нормализовать двустороннюю торговлю. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении министерства коммерции КНР, передает ТАСС.

"Приостановление выполнения Китаем части обязательств в отношении США является его законным правом в качестве государства - участника Всемирной торговой организации (ВТО). Надеемся, что США как можно скорее отменят нарушающие правила ВТО меры, чтобы вернуть торговлю товарами между КНР и США в нормальное русло", - указано в сообщении.

"Китай и США являются крупнейшими экономиками мира, сотрудничество - является единственно верным выбором. Обе стороны должны в полной мере урегулировать все вопросы путем диалога, реализовать совместное развитие", - подчеркивается в документе.

Как отмечается в заявлении ведомства, введение США пошлин на сталь и алюминий является "злоупотреблением уставом ВТО, а также мерой, направленной против нескольких государств, и серьезным нарушением интересов Китая и принципа недискриминации системы многосторонней торговли".

В воскресенье министерство финансов Китая в ответ на введение США пошлин на импорт стали и алюминия сообщилоо решении ввести со 2 апреля пошлины на 128 наименований американской продукции.

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