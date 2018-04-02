Цена золота растет на сохранении напряженности в торговых отношениях Китая и США

Золото дорожает на утренних торгах понедельника, так как среди инвесторов сохраняются опасения относительно глобальной торговой войны после того, как Китай объявил о введении пошлин на ряд товаров из США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 6,3 доллара или 0,48% до 1329,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,81% - до 16,4 доллара за унцию.

В воскресенье министерство коммерции КНР сообщило, что Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. В частности, США ввели ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Решение вступило в силу 23 марта.

Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на него повышается на фоне геополитической неопределенности.

Вместе с тем, активность торгов на сырьевых рынках остается пониженной после длительных выходных: все биржи Европы и Америки были закрыты три дня в связи с пасхальными праздниками по григорианскому календарю.

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