В США неизвестный выиграл $521 миллион, купив билет на заправке

2 апреля 2018 12:15 (UTC+04:00)

В США неизвестный выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Счастливый" билет, как говорится на официальной странице лотереи в Twitter, был продан на одной из заправок "Лукойл" в окрестностях города Ривердейл в графстве Моррис.

Обладатель билета до сих пор не предъявил свои права на выигрыш. Известно только, что он угадал все выигрышные номера — 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball — 1.

Ранее сообщалось, что жительница штата Северная Каролина Мишель Шаффлер за день купила два лотерейных билета, которые принесли ей более миллиона долларов выигрыша.

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