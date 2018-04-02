Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ

2 апреля 2018 16:33 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ и приостановить поток мигрантов, нелегально попадающих из Мексики на американскую территорию, сообщает РИА Новости.

"Конгресс должен немедленно принять закон об охране границы, использовать, если необходимо, "ядерную опцию" (Nuclear Option), чтобы остановить масштабный поток людей и наркотиков [из Мексики в США]. Пограничники [и сотрудники службы иммиграционного контроля — ICE] хороши, но слабые законы демократов не дают им выполнять свою работу. Действуйте сейчас, конгресс, или нашу страну украдут", — написал американский лидер в Twitter.

По его словам, мексиканские власти в состоянии помешать попаданию "караванов" нелегальных мигрантов на территорию США.

Ранее Трамп пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не предпримут эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами. Переговоры по изменению соглашения по НАФТА ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.

Так называемая "ядерная опция" (Nuclear Option) позволяет обойти критические ситуации, когда конгрессмены не могут принять решение по ключевым законопроектам из-за непримиримых разногласий. Члены конгресса получают ограниченное время на дебаты между партиями. При отсутствии компромисса проводится новое голосование, в ходе которого решение может быть принято при поддержке простого большинства в 51% голосов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Россия 17:10
США увеличили импорт азербайджанской нефти
Энергетика 17:05
Сербия предложила РФ и США провести встречу Путина и Трампа в Белграде
Европа 16:18
Лавров рассчитывает, что Трамп привержен обещаниям США уйти из Сирии
Россия 14:44
Лавров: США создают базы на восточном берегу Евфрата, изолируя район от Сирии
США 14:41
МИД РФ возмущен выдачей Чехией россиянина Никулина в США
Россия 13:44
Пресс-секретарь посольства США в РФ попала в число выдворяемых дипломатов
США 12:36
В США неизвестный выиграл $521 миллион, купив билет на заправке
США 12:15
Цена золота растет на сохранении напряженности в торговых отношениях Китая и США
США 10:38
Китай призывает США как можно скорее нормализовать двустороннюю торговлю
США 09:27
Абэ попросит Трампа поднять на саммите с КНДР вопрос похищенных японцев
США 09:22
Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских
В мире 03:00
Хакеры похитили данные 5 млн пользователей банковских карт в США
В мире 01:43
Джон Салливан официально стал временно исполняющим обязанности госсекретаря США
США 1 апреля 23:19
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Китай 1 апреля 22:28
Трамп пригрозил Мексике разрывом NAFTA из-за наркотрафика
США 1 апреля 20:52
В Нью-Джерси продали лотерейный билет с выигрышем $521 млн
США 1 апреля 11:27
США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
США 1 апреля 08:12