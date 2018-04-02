Цукерберг рассказал, когда решатся проблемы безопасности в Facebook

2 апреля 2018 20:14 (UTC+04:00)

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что понадобится, как минимум, несколько лет, чтобы решить проблемы с безопасностью данных в Facebook, передает РИА Новости.

"Я хотел бы, чтобы мы это преодолели, но это займет несколько лет… Хотел бы я сказать, что мы решим все эти проблемы через три или шесть месяцев, но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени", — сказал Цукерберг в интервью изданию Vox, опубликованном в понедельник.

По его словам, на данный момент над обеспечением безопасности информации в компании работает около 14 тысяч человек. Цукерберг пояснил, что штат отдела надеются расширить до 20 тысяч человек до конца года.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

Глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica и признал, что "не должен был доверять" аналитической компании. На фоне новостей о скандале с утечкой данных акции Facebook подешевели на несколько процентов, ряд людей и организаций заявили об удалении своей страницы в социальной сети.

Ранее Facebook также заявляла, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Цукерберг сообщил, что сотрудничает с конгрессом США в вопросе разработки особого закона, связанного с прозрачностью рекламных объявлений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Госдеп: США продолжат работу с ас-Сиси
США 20:52
В США 51 постоялец отеля Harrington госпитализирован с отравлением
США 20:24
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Россия 19:29
Трамп вновь раскритиковал Amazon
США 19:04
Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Россия 17:10
США увеличили импорт азербайджанской нефти
Энергетика 17:05
Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ
США 16:33
Сербия предложила РФ и США провести встречу Путина и Трампа в Белграде
Европа 16:18
Лавров рассчитывает, что Трамп привержен обещаниям США уйти из Сирии
Россия 14:44
Лавров: США создают базы на восточном берегу Евфрата, изолируя район от Сирии
США 14:41
МИД РФ возмущен выдачей Чехией россиянина Никулина в США
Россия 13:44
Пресс-секретарь посольства США в РФ попала в число выдворяемых дипломатов
США 12:36
В США неизвестный выиграл $521 миллион, купив билет на заправке
США 12:15
Цена золота растет на сохранении напряженности в торговых отношениях Китая и США
США 10:38
Китай призывает США как можно скорее нормализовать двустороннюю торговлю
США 09:27
Абэ попросит Трампа поднять на саммите с КНДР вопрос похищенных японцев
США 09:22
Хакеры похитили данные 5 млн пользователей банковских карт в США
В мире 01:43
Джон Салливан официально стал временно исполняющим обязанности госсекретаря США
США 1 апреля 23:19