В США 51 постоялец отеля Harrington госпитализирован с отравлением

51 человек был доставлен из вашингтонской гостиницы Harrington в больницу с симптомами отравления. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post, передает ТАСС.

По ее данным, среди пострадавших - 48 подростков и трое взрослых.

Как сообщает телеканал Fox News, речь может идти о группе британских туристов, прилетевших в США из Лондона. В Вашингтон они прибыли из Нью-Йорка. Симптомы отравления у них проявились еще до приезда в столицу США.

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