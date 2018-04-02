Трамп опередил Обаму в рейтинге одобрения американцами, показал опрос

2 апреля 2018 23:28 (UTC+04:00)

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько дней на 3% — до 50%, следует из опроса, проведенного американской службой изучения общественного мнения Rasmussen Reports, передает РИА Новости.

На тот же момент пребывания на этом посту бывшего президента США Барака Обамы, а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг последнего был ниже — 46%.

Число респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, упал на ту же величину — до 49% в сравнении с опросом, который был проведен тремя днями ранее.

Опрос проходил среди 1,5 тысячи американцев, погрешность опроса +/-2,5%, отмечается на сайте Rasmussen Reports.

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