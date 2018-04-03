В США первый разведчик времен Холодной войны скончался в возрасте 102 лет

3 апреля 2018 02:03 (UTC+04:00)

Американский разведчик времен Холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами и советскими войсками в ГДР, скончался в возрасте 102 лет, передает РИА Новости со ссылкой на издание Portland Press Herald.

По словам членов семьи Айзексона, он скончался в среду в хосписе в городе Оберн (штат Мэн).

После завершения службы бывший разведчик издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя", в которой описал себя как первого шпиона времен Холодной войны, пишет издание.

Айзексон родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США.

По информации издания, во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он стал работать на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ. После войны он перебрался в ГДР, где следил за гражданами СССР и передвижениями советских войск.

После возвращения в США Айзексон работал юристом в фирме своего отца Brann and Isaacson в Льюистоне. Со своей женой, пережившей содержание в концлагере "Освенцим" Джудит Магиар, Айзексон познакомился в 1945 году в немецком Лейпциге. Она скончалась в 2015 году в возрасте 90 лет.

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