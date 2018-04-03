Опрос: Американцы считают, что ведущие СМИ страны распространяют вымышленные новости

3 апреля 2018 03:45 (UTC+04:00)

Подавляющее большинство американцев - 77% - убеждены в том, что ведущие телеканалы и газеты страны распространяют вымышленные новости. Это показали обнародованные в понедельник итоги общенационального опроса общественного мнения, проведенные исследователями из Монмутского университета, расположенного в штате Нью-Джерси. В прошлом году так считали 63% граждан США, подчеркивают эксперты, передает ТАСС.

По мнению 31% респондентов, СМИ прибегают к такой практике "регулярно". 46% полагают, что это происходит "время от времени".

42% опрошенных заявили, что телеканалы и газеты предают в эфир и публикуют вымышленные новости, преследуя те или иные политические цели.

Как отметили 83% участников опроса, так называемые группы интересов пытаются через прессу распространять сфабрикованные материалы.

Президент Дональд Трамп уже не раз публично заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию. В марте прошлого года он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа". В конце января нынешнего года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава Белого дома указал, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".

В опросе, проведенном 2-5 марта, приняли участие почти 1 тыс. американцев. Погрешность не превышает 3,5%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Белый дом надеется избежать эскалации торговых санкций с Китаем
США 03:19
В США первый разведчик времен Холодной войны скончался в возрасте 102 лет
США 02:03
Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова
США 01:09
Трамп опередил Обаму в рейтинге одобрения американцами, показал опрос
США 2 апреля 23:28
Госдеп: США продолжат работу с ас-Сиси
США 2 апреля 20:52
В США 51 постоялец отеля Harrington госпитализирован с отравлением
США 2 апреля 20:24
Цукерберг рассказал, когда решатся проблемы безопасности в Facebook
США 2 апреля 20:14
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Россия 2 апреля 19:29
Трамп вновь раскритиковал Amazon
США 2 апреля 19:04
Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Россия 2 апреля 17:10
США увеличили импорт азербайджанской нефти
Энергетика 2 апреля 17:05
Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ
США 2 апреля 16:33
Сербия предложила РФ и США провести встречу Путина и Трампа в Белграде
Европа 2 апреля 16:18
Лавров рассчитывает, что Трамп привержен обещаниям США уйти из Сирии
Россия 2 апреля 14:44
Лавров: США создают базы на восточном берегу Евфрата, изолируя район от Сирии
США 2 апреля 14:41
МИД РФ возмущен выдачей Чехией россиянина Никулина в США
Россия 2 апреля 13:44
Пресс-секретарь посольства США в РФ попала в число выдворяемых дипломатов
США 2 апреля 12:36
В США неизвестный выиграл $521 миллион, купив билет на заправке
США 2 апреля 12:15