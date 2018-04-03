Новейший скоростной процессор Intel получил израильский дизайн

Корпорация Intel, второй по величине производитель полупроводников в мире, 3 апреля представила новую линейку процессоров восьмого поколения, которая включает в себя то, что американский гигант назвал «лучшим процессором» для ноутбуков Intel «из когда-либо созданных», передает Stmegi.

Дизайн новых чипов создавался его командой разработчиков в Хайфе, Израиль. По словам Intel, новое семейство процессоров Intel Core 8-го поколения предназначено для геймеров и разработчиков контента, и позволяет компьютерам работать на 88 процентов лучше, чем трехлетний ПК и на 29% лучше, чем процессоры седьмого поколения фирмы.

Новый и мощный процессор 8-го поколения Intel Core i9 — это самый высокопроизводительный процессор для ноутбуков, который когда-либо производил Intel, говорится в заявлении компании, чтобы пользователи могли получать лучшую производительность от своих ноутбуков во время игры или создания контента.

Новые процессоры Intel Core 8-го поколения i9, i7 и i5 для ноутбуков основаны на чипах Intel Lake, и они используют технологию 14-нм техпроцесса, которая позволяет им доставлять до 41% больше кадров в секунду во время игры или редактировать 4K видео до 59% быстрее, чем предыдущее поколение, говорится в заявлении.

Семейство процессоров Intel 8-го поколения Intel Core удовлетворяет спрос на более мобильную платформу для контента, что позволяет использовать высококачественную виртуальную реальность и использование смешанной реальности.

Это не первый случай, когда команда разработчиков Intel в Хайфе возглавила разработку процессоров американского гиганта. В 2016 году фирма запустила Kaby Lake, который также был произведен в Хайфе, а в сентябре он представил новое семейство процессоров для настольных компьютеров с его «лучшим игровым процессором» для настольных компьютеров.

По мере того, как индустрия компьютерных игр быстро растет, Intel увидела растущий спрос на быстрые ноутбуки, которые могут обеспечить производительность для лучшего и более впечатляющего пользовательского опыта, говорится в сообщении компании.

Это включает в себя возможность потоковой передачи и записи контента без ущерба для игрового процесса. Кроме того, повысился уровень производительности, необходимый как для потребления, так и для создания контента.

Исследования Intel показывают, что в США, Китае и Великобритании насчитывается более 50 миллионов производителей цифрового контента, и это число будет расти. По словам Intel, новые мультимедийные функции, такие как видеоконтент на 360 градусов и виртуальная реальность, увеличивают потребность в более высокопроизводительных компьютерах и ноутбуках.

Intel впервые запустила 8-е поколение процессоров семейства Intel Core в августе 2017 года. Intel работает в Израиле с 1974 года и насчитывает около 10 000 рабочих в своем производственном центре в Кирьят-Гате и в четырех центрах развития в Хайфе, Якуме, Иерусалиме и Петах-Тикве.

Центр в Хайфе является крупнейшим в мире за пределами США. В прошлом году Intel купила, основанный в Иерусалиме Mobileye, производителя передовых систем видеонаблюдения и драйверов для использования в транспортных средствах без водителя, за колоссальные 15,3 млрд. долларов, что является крупнейшей покупкой израильской технической фирмы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.