США опубликовали список подпадающих под пошлины китайских товаров

4 апреля 2018 06:19 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 миллиардов, на которые планируют ввести 25-процентные пошлины, пишет пишет Интерфакс.

Эта мера предусмотрена в подписанном президентом Дональдом Трампом ранее меморандуме "О борьбе с экономической агрессией Китая".

В список, в частности, включены такие товары китайского производства, как автомобили, мотоциклы, железнодорожный транспорт, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - всего 1,3 тысячи наименований.

"Список товаров базируется на широком межведомственном экономическом анализе и нацелен на те товары Китая, которые приносят ему выгоду в соответствии с промышленными планами", - говорится в заявлении офиса торгового представителя Соединенных Штатов.

В то же время в нем указывается, принимаемые меры, по расчетам, "окажут минимальное воздействие на экономику США".

Министерство коммерции КНР заявило, что готово дать пропорциональный ответ на меры Вашингтона, соответствующие им по силе воздействия и масштабам.

Китай со 2 апреля уже ввел 15% - 25% пошлины на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью $3 миллиарда.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан распространил в среду заявление, в котором отметил, что принимаемые США протекционистские меры "не соответствуют национальным интересам самих Соединенных Шатов, не соответствуют национальным интересам Китая, не соответствуют интересам мировой экономики", и подтвердил готовность Китая к ответным шагам.

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