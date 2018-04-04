США и страны Балтии обязались укреплять блок НАТО

США, Латвия, Литва и Эстония взяли на себя обязательства по дальнейшему укреплению блока НАТО. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом по итогам встречи президента Дональда Трампа с тремя лидерами прибалтийских стран совместном заявлении, передает ТАСС.

"Мы продолжим улучшать возможности НАТО по обеспечению сдерживания и обороны. США, Эстония, Латвия и Литва подтверждают свою приверженность выполнению статьи 5 Вашингтонского договора [Устава НАТО; статья гласит, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок]. Эстония, Латвия и Литва продолжат модернизировать свои вооруженные силы, чтобы улучшить их взаимодействие с вооруженными силами США и других союзников по НАТО", - отмечается в заявлении.

"Эстония, Латвия и Литва будут работать над развитием региональной инфраструктуры с тем, чтобы США и другие страны НАТО имели возможность осуществлять на ротационной основе развертывание в регионе дополнительных сил и проводить там учения", - указывается в заявлении.

США в свою очередь "намереваются и дальше периодически развертывать свои силы в странах Балтии". "США привержены оказанию помощи Эстонии, Латвии и Литве в повышении готовности их вооруженных сил. Мы продолжим изучать новые идеи и возможности, в том числе касающиеся противовоздушной обороны, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО с целью укрепления политики сдерживания в регионе", - говорится в заявлении.

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