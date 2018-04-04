США приняли решение о дальнейшем военном присутствии в Сирии

Американская администрация приняла решение о дальнейшем военном присутствии США в Сирии. Об этом сообщил в среду в интервью группе журналистов директор национальной разведки США Дэниел Коутс, передает ТАСС.

Он уточнил, что данное решение было выработано во вторник на заседании Совета национальной безопасности Белого дома, которое прошло под председательством президента США Дональда Трампа.

Коутс отказался пояснить, в чем именно заключается принятое решение. "Относительно скоро будет обнародовано заявление о принятом решении", - сказал он. По его словам, это заявление распространит Белый дом.

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