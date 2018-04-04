Администрация президента США отказалась от прежних экологических стандартов топлива

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) приняло решение отказаться от экологических стандартов для автомобилей и легкогрузовых машин, которые были приняты администрацией прежнего президента США Барака Обамы. В частности, имеется в виду пересмотр Средних корпоративных стандартов экономии топлива (КАФЕ). В качестве причины назвали завышенные требования, которые, по мнению нынешней администрации президента, не соответствуют действительности. Об инициативе администрации президента США Дональда Трампа сообщает AFP, передает ТАСС.

Руководитель EPA Скотт Прюитт отметил, что КАФЕ на 2022-2025 годы будут пересмотрены. КАФЕ были приняты в 2012 году в рамках так называемого Закона о чистом воздухе. Стандарты для автопроизводителей были направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем постепенного повышения эффективности использования топлива для всех моделей автомобилей. Норма предполагала снижение расхода топлива до 4,32 л на 100 км по сравнению с показателем 2016 году - 6,2 л на 100 км.

"Решение, вынесенное администрацией Обамы, было неверным", - заявил глава EPA Скотт Прюитт. Он добавил, что ранее установленные стандарты для автопрома были рассчитаны из нереалистичных предположений, и устанавливают слишком высокие стандарты.

Решение EPA положительно встретили представители Объединения заводов-изготовителей транспортных средств США. Они отметили, что "это позволит сделать новые автомобили доступными большему количеству американцев".

"Мы поддерживаем решение администрации Трампа и усилия, которые принимаются на основе данных, ориентированных на единую национальную программу и завершение общих будущих стандартов", - отметили представители отраслевой группы, представляющей Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Toyota и Volkswagen.

Заявление EPA может грозить судебными исками со стороны властей Калифорнии, которые досрочно ввели более жесткие требования к автопрому в рамках "Закона о чистом воздухе". Генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бессера отметил, что заявление EPA о послаблении стандартов грозит нанесением ущерба здоровью жителей США и послаблению усилий в борьбе с изменением климата.

Администрация президента США Дональда Трампа отменила ряд инициатив в сфере окружающей среды и частности климата и выбросов СО2, принятых прежним правительство. В июне Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. В октябре он заявил о начале процедуры отмены плана "Чистая энергия" Барака Обамы, призванного сократить выбросы в атмосферу парниковых газов теплоэлектростанциями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.