Белый дом заявил о скором завершении военной миссии США в Сирии

4 апреля 2018 20:11 (UTC+04:00)

Военная миссия США по уничтожению террористической организации "Исламское государство"* в Сирии подходит к завершению, говорится в заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

"Военная миссия по уничтожению ИГ в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ почти полностью разгромлено. США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах", — говорится в документе.

Белый дом выражает надежду на то, что страны региона и за его пределами, а также ООН будут работать вместе для установления мира и недопущения вторичного подъема ИГ.

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