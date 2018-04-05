Госдеп: Россия и США не находятся в состоянии холодной войны

США не находятся в состоянии холодной войны с Россией после обоюдной высылки дипломатов, заявил в четверг представитель госдепа США Брайн Неберт, находящийся с визитом в Брюсселе, передает РИА Новости.

США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

"Я так не думаю. Это то, что было необходимо в ответ на нападение с применением химического оружия в Соединенном Королевстве", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF, отвечая на вопрос, можно ли считать происходящее холодной войной между США и РФ.

Неберт назвал "еще более слабым" нынешний уровень доверия между двумя странами, заметив при этом, что стороны "продолжают контакты и дискуссии", о чем свидетельствует предстоящее в четверг заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери. Решение Москвы созвать его представитель госдепа США назвал оправданным.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

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