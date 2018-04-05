Полиция США сможет идентифицировать людей в толпе, используя искусственный интеллект

5 апреля 2018 12:44 (UTC+04:00)

Методы, разрабатываемые американскими компаниями в интересах правоохранительных органов помогут практически мгновенно определять в толпе лиц, находящихся в розыске. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, предполагается использовать системы с искусственным интеллектом для анализа визуальной информации, поступающей в режиме реального времени с уличных камер видеонаблюдения и с портативных камер, которые носят полицейские, передает ТАСС.

Такую систему идентификации с использованием личных веб-камер создает чикагская компания Motorola Solutions и компания по разработке систем с элементами искусственного интеллекта Neurala. Она может быть готова уже осенью 2018 года и будет способна различать в толпе находящегося в розыске человека или потерявшегося ребенка. Газета отмечает, что на начальном этапе эксплуатации система может давать сбои, в особенности если речь идет об идентификации человека при слабом освещении. Разработчики пытаются решить эту проблему, загружая в базу данных миллионы фотографий и испытывая возможности искусственного интеллекта находить в них сходные черты.

Ссылаясь на данные, собранные исследователями из Школы юриспруденции при Джорджтаунском университете в Вашингтоне, газета указывает, что в 2016 году в базах данных американской полиции хранились фотографии 117 млн американцев, сделанные как при выдаче водительских прав, так и при арестах.

Возможность ошибок при идентификации людей уже сейчас вызывает тревогу у правозащитных организаций. "Совершенно неожиданно мы лишаемся даже сравнительно небольшой степени анонимности в обществе", - заявила в интервью представитель некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation Дженнифер Линч.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Госдеп: Россия и США не находятся в состоянии холодной войны
США 11:31
Словакия намерена закупить в США истребители F-16 и авиаракеты
Европа 10:58
Южная Корея и США обсудят платежи за американское военное присутствие
США 10:51
Нефть дорожает на неожиданном сокращении запасов в США
Энергетика 10:43
ЕС отказался выполнять требование США по ядерной сделке с Ираном
Ядерная программа 09:58
США надеются, что КНР уступит в торговом споре
США 09:23
В штате Невада разбился истребитель F-16 ВВС США
США 01:35
Двое пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube выписаны из больницы
США 4 апреля 22:21
Макрон и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ до конца
США 4 апреля 20:14
Белый дом заявил о скором завершении военной миссии США в Сирии
США 4 апреля 20:11
Администрация президента США отказалась от прежних экологических стандартов топлива
США 4 апреля 19:48
Решить нагорно-карабахский конфликт не так просто, как найти верную математическую формулу - посол Азербайджана в США
Нагорно-карабахский конфликт 4 апреля 18:00
Китай решительно выступает против плана США по введению дополнительных пошлин на китайские товары
Бизнес 4 апреля 17:39
США обеспокоены нападением хуситов на саудовский танкер
США 4 апреля 17:33
США приняли решение о дальнейшем военном присутствии в Сирии
США 4 апреля 17:33
Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
Китай 4 апреля 16:32
Трамп заявил, что США проиграли торговую войну с Китаем много нет назад
США 4 апреля 16:07
ЕС оценит торговые меры США против Китая на соответствие нормам ВТО
Европа 4 апреля 15:29