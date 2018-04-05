Полиция США сможет идентифицировать людей в толпе, используя искусственный интеллект

Методы, разрабатываемые американскими компаниями в интересах правоохранительных органов помогут практически мгновенно определять в толпе лиц, находящихся в розыске. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, предполагается использовать системы с искусственным интеллектом для анализа визуальной информации, поступающей в режиме реального времени с уличных камер видеонаблюдения и с портативных камер, которые носят полицейские, передает ТАСС.

Такую систему идентификации с использованием личных веб-камер создает чикагская компания Motorola Solutions и компания по разработке систем с элементами искусственного интеллекта Neurala. Она может быть готова уже осенью 2018 года и будет способна различать в толпе находящегося в розыске человека или потерявшегося ребенка. Газета отмечает, что на начальном этапе эксплуатации система может давать сбои, в особенности если речь идет об идентификации человека при слабом освещении. Разработчики пытаются решить эту проблему, загружая в базу данных миллионы фотографий и испытывая возможности искусственного интеллекта находить в них сходные черты.

Ссылаясь на данные, собранные исследователями из Школы юриспруденции при Джорджтаунском университете в Вашингтоне, газета указывает, что в 2016 году в базах данных американской полиции хранились фотографии 117 млн американцев, сделанные как при выдаче водительских прав, так и при арестах.

Возможность ошибок при идентификации людей уже сейчас вызывает тревогу у правозащитных организаций. "Совершенно неожиданно мы лишаемся даже сравнительно небольшой степени анонимности в обществе", - заявила в интервью представитель некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation Дженнифер Линч.

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