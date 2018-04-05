Лавров: США пытаются пересмотреть ключевые международные договоренности

5 апреля 2018 17:37 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа пытается пересмотреть все ключевые международные договоренности последнего времени, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Безусловно мы имеем дело с администрацией, которая предпринимает ревизионистские действия на мировой арене, ревизуя практически все ключевые договоренности последнего времени, которые были достигнуты международным сообществом", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, эти договоренности были одобрены Советом Безопасности ООН, касаются и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, Парижского соглашения по климату, правил ВТО и многих других договоренностей.

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