Лавров: США пытаются пересмотреть ключевые международные договоренности

Администрация президента США Дональда Трампа пытается пересмотреть все ключевые международные договоренности последнего времени, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Безусловно мы имеем дело с администрацией, которая предпринимает ревизионистские действия на мировой арене, ревизуя практически все ключевые договоренности последнего времени, которые были достигнуты международным сообществом", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, эти договоренности были одобрены Советом Безопасности ООН, касаются и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, Парижского соглашения по климату, правил ВТО и многих других договоренностей.

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