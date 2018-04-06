В Белом доме отметили рост числа задержаний нелегалов на границе с Мексикой

6 апреля 2018 02:30 (UTC+04:00)

Число арестованных нелегальных мигрантов на границе США с Мексикой в марте составило около 55 тысяч человек, что на 200% больше, чем за тот же период 2017 года, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, передает РИА Новости.

"Мы видели, как 55 тысяч или 50 тысяч человек были арестованы только в марте, пытаясь пересечь южную границу. Это на 200% больше, чем в марте прошлого года", — сказал Гидли журналистам.

По его мнению, рост числа нелегальных мигрантов связан как с улучшением экономической ситуации в США при президенте Дональде Трампе, так и с планами главы государства усилить меры безопасности на границе, в частности, построить стену.

Согласно данным Службы пограничной и таможенной охраны США, в марте 2018 года на границе с Мексикой были задержаны или не допущены в страну 50 308 человек, а в марте 2017 года – 16 588 человек. Таким образом, увеличение составило чуть больше чем в три раза.

Тем не менее, эти цифры не являются рекордными. Так, в марте 2013 года число задержанных составило более 54 тысяч, а год спустя – почти 57,5 тысячи человек.

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