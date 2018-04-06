США обещают Грузии усилить сотрудничество в сфере обороны

В Госдепартаменте США обещают поддержать вопрос углубления грузино-американского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также заявляют о готовности Вашингтона продолжить поддержку Грузии в вопросе интеграции в НАТО, сообщает Грузия Online.



Как сообщает в четверг МИД Грузии, эти и другие вопросы, касающиеся двухстороннего сотрудничества, обсудили на встрече в Вашингтоне министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.



"Мы обсудили следующие шаги, которые необходимы для углубления и усиления нашего сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Со стороны Уэсса Митчелла была выражена готовность поддержки в этом направлении", - заявил, как отмечают в МИД, М.Джанелидзе после встречи с помощником госсекретаря США.



По словам министра, также была затронута тема евроатлантической интеграции Грузии. "США продолжат поддерживать процесс интеграции Грузии в НАТО", - отметил глава грузинского МИД.

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