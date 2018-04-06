Пользователи Facebook смогут отказаться от просмотра рекламы

6 апреля 2018 20:21 (UTC+04:00)

Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что пользователям соцсети необходимо будет заплатить деньги, чтобы их личные данные не использовались, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Как сообщила Сэндберг в интервью телеканалу, компания Facebook использует данные пользователей для анализа их предпочтений и дальнейшей рассылки им соответствующих рекламных объявлений.

"Сейчас у нас нет возможности отказа от получения рекламной рассылки. Это будет платной услугой", — заявила Сэндберг.

Вскоре после интервью компания Facebook уточнила, что в данный момент не предлагает платную модель социальной сети и слова Сэндберг носили гипотетический характер.

В пятницу еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе попали в распоряжение Cambridge Analytica. В письме американской компании также объяснены меры, которые принимаются в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В США создали интерфейс, распознающий непроизнесенные слова (ВИДЕО)
США 20:45
Новак ждет своих коллег из США и Саудовской Аравии на ПМЭФ
Энергетика 18:13
Трамп: США лишь окрепнут в результате "тарифного спора" с Китаем
США 18:11
Китай примет ответные меры в отношении нового плана США по введению пошлин - Минкоммерции
Китай 18:09
Россия и США могут отправить совместную миссию к Венере
Россия 17:46
США расширили санкционный список в отношении России
США 16:51
Нефтяные цены продолжают снижаться на эскалации торгового конфликта США и Китая
Энергетика 16:23
ЕК получила письмо от Facebook с объяснениями по скандалу с утечкой данных
Европа 14:55
США обещают Грузии усилить сотрудничество в сфере обороны
США 12:44
Постпред России призвал США выполнять обязательства по сделке с Ираном
Ядерная программа 11:42
Нефть дешевеет на перспективах увеличения США пошлин на товары из Китая
Энергетика 10:51
Германия намерена приобрести у США беспилотники "Тритон"
Европа 10:41
Минкоммерции КНР: Китай не хочет торговой войны с США
Китай 09:37
Китай примет комплексные контрмеры против торговой политики США
Китай 09:17
Трамп собрался вдвое повысить пошлины на товары из Китая
США 06:44
В Бразилии Facebook оштрафовали на $33 млн за отказ сотрудничать по делу о коррупции
Другие страны 06:03
Эмир Катара проведет переговоры с Трампом
Арабские страны 04:40
В Белом доме отметили рост числа задержаний нелегалов на границе с Мексикой
США 02:30