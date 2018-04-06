Пользователи Facebook смогут отказаться от просмотра рекламы

Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что пользователям соцсети необходимо будет заплатить деньги, чтобы их личные данные не использовались, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

Как сообщила Сэндберг в интервью телеканалу, компания Facebook использует данные пользователей для анализа их предпочтений и дальнейшей рассылки им соответствующих рекламных объявлений.

"Сейчас у нас нет возможности отказа от получения рекламной рассылки. Это будет платной услугой", — заявила Сэндберг.

Вскоре после интервью компания Facebook уточнила, что в данный момент не предлагает платную модель социальной сети и слова Сэндберг носили гипотетический характер.

В пятницу еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе попали в распоряжение Cambridge Analytica. В письме американской компании также объяснены меры, которые принимаются в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

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