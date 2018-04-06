В США создали интерфейс, распознающий непроизнесенные слова (ВИДЕО)

6 апреля 2018 20:45 (UTC+04:00)

Эксперты из Массачусетского технологического института разработали компьютерный интерфейс, способный распознавать слова, которые пользователь проговаривает про себя, но не произносит. Устройство было представлено на конференции, посвященной "умным" пользовательским интерфейсам. Об этом пишет Science Daily., передает РИА Новости.

Прибор называется AlterEgo и состоит из съемного устройства и вычислительной системы. Устройство считывает с лица нейромышечные сигналы, инициированные "внутренними вербализациями", то есть проговариванием слов про себя незаметно для окружающих. Сигналы попадают в нейросеть, которая соотносит их с конкретными словами.

Прибор также включает пару наушников, передающих вибрации к внутреннему уху через кости лица. С их помощью пользователь сможет получать информацию, сгенерированную вычислительной системой, не отвлекаясь от своих дел.

Как утверждает Арнав Капур, студент магистратуры медиа-лаборатории MIT, возглавляющий работу над устройством, он и его коллеги хотели сконструировать прибор, способный усилить человеческий интеллект.

"У нас была такая идея: могли ли мы получить вычислительную платформу, которая была бы более внутренней, которая в каком-то смысле комбинировала бы человека и машину и которая воспринималась бы как внутреннее расширение нашего собственного мыслительного процесса?" - рассказывает он.

В качестве эксперимента исследователи использовали AlterEgo в ходе шахматной игры: системе беззвучно передавали ходы противника и получали от нее возможные варианты ответных ходов.

Тад Старнер, профессор Технического колледжа компьютинга в Джорджии, рассказал, как подобного рода устройства можно использовать в практических целях. По его словам, AlterEgo можно будет применять для коммуникации в очень шумной обстановке, когда сказанное вслух можно не расслышать (например, на палубе авианосца), либо, наоборот, в очень тихой (например, в ходе операций спецслужб).

В видеоролике, опубликованном на канале медиалаборатории MIT, представлено несколько более "бытовых" вариантов использования: например, для дистанционного переключения между каналами "силой мысли", для узнавания времени на ходу, для подсчета общей стоимости товаров в магазине.

Пока AlterEgo существует только в виде прототипа для изучения. Когда он или его модификации поступят в продажу, пока неизвестно.

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Azernews Newspaper
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