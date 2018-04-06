Минфин США не связывает санкции против России с торговыми интересами страны

6 апреля 2018 22:19 (UTC+04:00)

Продление санкций против РФ не связано с торговыми интересами США. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала CNBC, передает ТАСС.

"Я считаю, что это несвязанные вопросы", - сказал он, отвечая на вопрос, связаны ли санкции против РФ с интересами США в увеличении экспорта, в том числе энергетики, а также с дефицитом торгового баланса.

Мнучин отметил, что министерство финансов совместно с Конгрессом на протяжении нескольких месяцев разрабатывало санкции.

По его словам, новые ограничения - это составная часть закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанного Трампом в августе 2017 года (CAATSA). "Мы работали над этим вопросом на протяжении последних месяцев с Конгрессом, - отметил он. - Мы уже подготовили доклад, в котором содержится секретное приложение. Мы говорили ранее, что введем санкции, мы это сделали".

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

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