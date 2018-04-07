Трамп и наследный принц Абу-Даби обсудили пути восстановления единства стран Персидского залива

7 апреля 2018 09:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили в пятницу по телефону пути восстановления единства стран Персидского залива. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам разговора политиков, передает ТАСС.

"Президент Трамп выразил признательность наследному принцу за его усилия, направленные на поиск путей восстановления единства членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия). Оба лидера согласились с тем, что все члены ССАГПЗ могут и должны делать больше для улучшения координации друг с другом и с США с целью обеспечения мира и процветания в регионе. Президент и наследный принц подчеркнули важность сохранения единства ССАГПЗ", - отмечается в заявлении.

Трамп и наследный принц "с нетерпением ожидают предстоящей встречи в Вашингтоне для продолжения обсуждения вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между США и ОАЭ", добавил Белый дом.

Администрация Трампа уже не раз заявляла, что намерена урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, вновь объединить государства Персидского залива. Планировалось провести в мае в Вашингтоне или в загородной резиденции президента саммит с арабскими лидерами. 3 апреля представители администрации сообщили о решении отсрочить этот саммит до сентября

США неоднократно призывали своих арабских союзников ослабить экономическую блокаду Катара, указывая, что это затрудняет борьбу в регионе с террористической группировкой "Исламское государство".

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