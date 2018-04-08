В результате пожара в Trump Tower пострадали пять человек (Обновлено)

8 апреля 2018 04:17 (UTC+04:00)

04:17 (GMT+4) Пять человек пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Отмечается, что один из пострадавших — житель апартаментов, находящийся в башне — в тяжелом состоянии. Еще четверо пожарных получили легкие травмы, их жизням ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на 50 этаже Trump Tower.

В субботу вечером в небоскребе, где располагается офис компании Дональда Трампа и где он с семьей жил до переезда в Белый дом, произошел пожар. Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже. Находившийся в квартире человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу. По словам представителей пожарной службы, на месте работают около 200 пожарных. Причину пожара пока не называют. Отмечается, что возгорание удалось локализовать, однако дым распространился в другие жилые помещения.

Ранее сам Дональд Трамп сообщил в Twitter, что пожар в носящем его имя небоскребе в Нью-Йорке потушен и поблагодарил пожарных "за замечательную работу".

02:45 (GMT+4) Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о пожаре в здании Trump Tower, передает РИА Новости.

"Пожар в высотном здании (Trump Tower) на 50 этаже", — говорится в Twitter пожарных.

Подробностей происшествия не приводится.

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