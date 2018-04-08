В США три человека погибли при стрельбе в автобусе

8 апреля 2018 06:14 (UTC+04:00)

Три человека погибли в результате стрельбы в автобусе в американском штате Иллинойс, передает РИА Новости со ссылкой на Chickago Tribune.

Газета отмечает, что полицию вызвал водитель транспортного средства. По версии следствия, стрелком мог быть пассажир автобуса. Погибших пока что не опознали.

Издание также добавляет, что автобус, в котором произошло преступление, был заказным.

В настоящий момент сотрудники полиции расследуют инцидент и устанавливают личность предполагаемого злоумышленника.

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