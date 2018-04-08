Трамп опроверг информацию СМИ об отставке главы аппарата Белого дома

8 апреля 2018 19:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация СМИ о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли пригрозил подать в отставку, является неправдой. Об этом он написал в своём Twitter, передает RT.

Он считает, что статьи газеты Washington Post, опубликовавшей материал о возможной отставке Келли, «больше похожи на фантастику, чем на правду».

Также он заявил, что материалы издания «больше похожи на плохо написанный роман, чем на хорошие статьи».

«Газета всегда ссылается на источники, многие из которых не существуют. Материал о Джоне Келли - неправда, просто ещё одна заказная работа!», - написал американский президент.

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