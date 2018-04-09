В Совете нацбезопасности США обсудили ситуацию в Сирии - СМИ

9 апреля 2018 20:01 (UTC+04:00)

Группа высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) США провела в понедельник встречу для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей администрации президента страны, передает ТАСС. Сам Дональд Трамп, по данным телекомпании, участия во встрече не принимал.

Заседание прошло под председательством Джона Болтона в первый день его работы на посту помощника президента по национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Герберта Макмастера. Как отметила CNN, такие встречи высокопоставленных сотрудников аппарата СНБ проводятся для выработки рекомендаций для президента по политическим вопросам.

Ранее в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис не исключил возможности применения силы в Сирии. "В данный момент я ничего не исключаю", - сказал Мэттис журналистам в Вашингтоне, когда у него поинтересовались, существует ли возможность нанесения Вооруженными силами США ударов с воздуха по объектам и живой силе правительства Сирии. Как одновременно признал глава американского военного ведомства, он не в состоянии подтвердить, что именно Дамаск несет ответственность за предположительно имевшее место применение химического оружия в городе Дума в Сирии в субботу.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.

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Azernews Newspaper
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