Трамп заявил, что скоро отреагирует на "химатаку" в Сирии

9 апреля 2018 20:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два, передает РИА Новости.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума.

На встрече с членами своей администрации Трамп осудил химическую атаку, заявив, что "это было ужасно".

"Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято "к концу дня".

"Если это (сделали) русские, если это Сирия, если это Иран, если это все они вместе, мы это выясним", — добавил Трамп.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.

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Azernews Newspaper
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