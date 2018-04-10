Техас направит более тысячи военных на границу с Мексикой

10 апреля 2018 05:32 (UTC+04:00)

Техас отправит по меньшей мере тысячу солдат национальной гвардии на границу с Мексикой, сообщает радиостанция KTSA со ссылкой на губернатора штата Грега Эбботта.

Эббот отметил, что сейчас на границе Техаса с Мексикой находятся 250 военнослужащих.

Губернатор также заявил, что военнослужащие на границе будут вооружены. "Всегда, когда они будут находиться там, где кто-то очень опасный может вступить с ними в конфликт, они будут вооружены. Наша национальная гвардия будет полностью способна себя защитить", - заявил Эббот радиостанции.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет отправить на охрану границы от 2 тысяч до 4 тысяч военнослужащих национальной гвардии США, которые будут находиться там на время строительства стены.

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