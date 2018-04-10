Второй эсминец ВМС США может оказаться в Средиземном море в ближайшее время - СМИ

10 апреля 2018 08:02 (UTC+04:00)

В ближайшие несколько дней второй эсминец Военно-морских сил США USS Porter может оказаться в Средиземном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в сфере обороны, передает RT.

Отмечается, что в настоящее время в регионе уже присутствует американский эсминец USS Donald Cook.

«У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии... Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней», - говорится в тексте.

При этом уточняется, что именно эсминец USS Porter участвовал в осуществлении удара по правительственной базе Шайрат в Сирии в апреле 2017 года после того, как Соединённые Штаты возложили ответственность на сирийские власти за якобы проведение химической атаки в Хан-Шейхуне.

Ранее СМИ передавали, что российские военные самолёты по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook, находящимся в Средиземном море.

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