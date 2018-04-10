США требуют расследования химатак в Сирии

США запросили проведение голосования Совета Безопасности ООН по своему проекту резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в ООН.

"Проведение голосования было запрошено", - сказал дипломат.

В свою очередь постпред Нидерландов при ООН Карел ван Остером сказал журналистам, что накануне "эксперты работали допоздна со всеми членами Совета Безопасности по тексту проекта резолюции США". "Наша цель и надежда, чтобы сегодня мы приняли эту резолюцию", - подчеркнул он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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