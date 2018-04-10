Власти Нью-Йорка обвинили четырех колумбийцев в попытках ввезти 10 тонн кокаина в США

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила четырех человек, якобы имевших связи с бывшей повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), в сговоре с целью ввоза 10 тонн кокаина в США и потребовала их выдачи. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном во вторник, передает ТАСС.

Как следует из документа, указанные лица были арестованы в Колумбии в понедельник по запросу американской стороны. "США добиваются выдачи обвиняемых из Колумбии", - отметили в прокуратуре. По сведениям ведомства, данные лица в период с июня 2017 года по апрель текущего года "вместе пытались произвести и доставить примерно 10 тыс. кг кокаина из Колумбии в США и другие места".

Все четверо являются гражданами Колумбии. Если они будут признаны виновными, им может грозить тюремное заключение продолжительностью от 10 лет до пожизненного.

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