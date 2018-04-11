Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2019 году

11 апреля 2018 00:28 (UTC+04:00)

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2019 году, передает Интерфакс.

Согласно оценкам EIA, добыча нефти в США в текущем году составит 10,69 млн баррелей в сутки (б/с), что ниже мартовского прогноза в 10,7 млн б/с. В 2019 году производство ожидается в среднем на уровне 11,44 млн б/с по сравнению с прежней оценкой в 11,27 млн б/с.

EIA прогнозирует, что нефть марки Brent в среднем будет стоить $63,36 за баррель в этом году и $62,68 за баррель в следующем году. При этом средняя цена сорта WTI составит соответственно $59,37 за баррель и $58,68 за баррель.

По оценке управления, мировая добыча нефти в 2018 году составит 100,47 млн б/с (против 100,62 млн б/с прогнозировавшихся ранее), а спрос - 100,31 млн б/с (ранее - 100,2 млн б/с).

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