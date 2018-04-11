В Госдепартаменте появился еще один официальный представитель

Кадровый американский дипломат Элизабет Фитцсиммонс приступила к временному исполнению обязанностей заместителя начальника пресс-службы Госдепартамента США. Об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов сообщила сама глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, передает ТАСС.

"Я очень рада объявить о том, что у нас теперь есть временно исполняющий обязанности замначальника пресс-службы, и это моя коллега Элизабет Фитцсиммонс", - сказала она, отметив, что Фитцсиммонс - кадровый сотрудник и давно работает на дипломатическом поприще.

"Она работала первым заместителем исполнительного секретаря при госсекретаре [Джоне] Керри, а также при госсекретаре [Рексе] Тиллерсоне", - отметила Науэрт. Кроме того, ее новый заместитель занимала одну из руководящих должностей в Бюро по делам Южной и Центральной Азии, работала на Тайване, в Гонконге, Индии и Болгарии.

Обязанности госсекретаря сейчас временно исполняет Джон Салливан. В марте президент США Дональд Трамп объявил об отставке Тиллерсона, выдвинув вместо него Майкла Помпео, который на тот момент возглавлял ЦРУ. Эту кандидатуру теперь должен утвердить Сенат Конгресса. Сама Науэрт сейчас является и.о. замгоссекретаря по публичной дипломатии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.