Авианосец Harry Truman отправляется в район Ближнего Востока

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока. Об этом сообщили во вторник представители ВМС США, передает ТАСС.

По их словам, авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии.

Как подчеркнула в распространенном заявлении представитель американских ВМС лейтенант Кло Морган, "это плановый поход". Ударная группа будет действовать в зонах оперативной ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США, добавила она. В зону ответственности 5-го флота входят западная часть Индийского океана и Персидский залив, 6-й флот дислоцируется в Средиземном море.

Морган отказалась уточнить, когда ожидается прибытие авианосной группы в эти районы и как долго она будет там находиться. "Мы не будем обсуждать временные рамки передвижений этой группы, - указала лейтенант. - ВМС привержены оказанию поддержки Центральному командованию ВС США в реализации поставленных задач, касающихся обеспечения безопасности на море".

Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в сирийском городе Дума. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей Сирии.

В МИД РФ данные утверждения назвали информационным вбросом. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов использования химоружия.

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