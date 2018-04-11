Трамп предложил России остановить гонку вооружений

11 апреля 2018 16:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что американо-российские отношения в данный момент являются худшими в истории и предложил России остановить гонку вооружений. Соответствующее заявление было опубликовано им в Twitter, передает ТАСС.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, в том числе в период холодной войны. Для этого нет оснований. - написал он. - Мы нужны России для помощи с их экономикой, что было бы очень легко сделать, нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?"

Трамп с самого начала своего пребывания у власти выступал за налаживание отношений с Россией, однако за последний год отношения между Москвой и Вашингтоном неизменно ухудшаются. США неоднократно вводили пакеты санкций против РФ, а также дважды за время президентства Трампа высылали из страны российских дипломатов. Кроме того, были закрыты генконсульства РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтле (штат Вашингтон).

Ранее в среду американский президент заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

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